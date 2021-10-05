Цифровая «чума»: футуролог объяснил опасность зависимости общества от сервисов в Сети

Масштабный технический сбой, который накануне обернулся для миллионов пользователей социальных сетей и мессенджеров вынужденным простоем, стал следствием глобальной цифровизации. Таким мнением со «Звездой» поделился футуролог Данила Медведев. Эксперт призвал не сгущать краски и относиться к произошедшему, как к рядовому событию.

«У нас есть цифровые сервисы, которые более значимы и которые тоже иногда "ложатся". Это системы, отвечающие за прохождение платежей, например. Представьте, если "ляжет" система российского казначейства и нельзя будет перевести зарплаты. От этих проблем может становиться хуже», - сказал футуролог.

Сегодня человечество добровольно становится заложником «цифры», добавил эксперт. Это своеобразная «бомба» замедленного действия.

«Проблема с цифровизацией есть. Есть фундаментальный конфликт между желанием компаний монополизировать цифровую сферу, а если что-то большое и монопольное, то создаются дополнительные риски для всех пользователей. Система электронной почты, например, намного надежнее, чем система в Facebook. Потому что это просто протокол и не принадлежит одной компании», - считает Медведев.

Эволюция цифровизации происходит постепенно, напомнил футуролог, однако иногда мировые событий подстегивают ее развитие.

«Необходима дополнительная мотивация. Как с коронавирусом, когда срочно внедрили кучу сервисов по удаленке. Сама по себе цифровизация ничего хорошего не несет. Важно, чтобы это давало экономический эффект. Необходимо понимать, что и зачем мы оцифровываем», - предупредил Данила.

Анализируя минувший сбой понимаешь, что на первое место выходят вопросы безопасности, а не удобства отдельных пользователей, уверен собеседник «Звезды».

«Когда речь идет о суперсерьезных цифровых системах управления АЭС, управления национальной обороной, там есть специалисты, которые обеспечивают надежность и дублирование систем. Когда мы говорим о менее важных вещах, например соцсетях, то здесь требования к надежности намного меньше», - констатировал футуролог Медведев.

Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел в понедельник, четвертого октября и стал сильнейшим за всю годы их работы. Точные причины произошедшего пока неясны. Как ранее рассказал эксперт инжинирингового центра Игорь Бедеров, вероятно, оказалась неисправна система информации о доменах DNS.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в работе социальной сети, а также сервисов Instagram и WhatsApp. По итогам дня он опустился на шестое место в списке миллиардеров.