Вертикальный взлет: Маск задумался о создании сверхзвукового электросамолета

Илон Маск заявил о желании создать сверхзвуковой электрический самолет. Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX написал в своем Twitter.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется», - отметил он.

Ранее Илон Маск заявил, что компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot.

В сентябре этого года в космический полет на корабле компании SpaceX Crew Dragon отправился первый в истории полностью непрофессиональный экипаж.