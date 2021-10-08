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Вертикальный взлет: Маск задумался о создании сверхзвукового электросамолета

Иван Линдеманн
02:14 08.10.2021
При этом основатель Tesla и SpaceX полагает, что у него не хватит времени на эту задачу.
Вертикальный взлет: Маск задумался о создании сверхзвукового электросамолета
© Фото: Patrick Pleul ,ZB, Globallookpress
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Илон Маск заявил о желании создать сверхзвуковой электрический самолет. Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX написал в своем Twitter.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется», - отметил он.

Ранее Илон Маск заявил, что компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot.

В сентябре этого года в космический полет на корабле компании SpaceX Crew Dragon отправился первый в истории полностью непрофессиональный экипаж.

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