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Crew Dragon с гражданским экипажем успешно вернулся на Землю

Кира Тило
02:11 19.09.2021
Корабль компании SpaceX пробыл на орбите трое суток и приводнился в Атлантике.
Crew Dragon с гражданским экипажем успешно вернулся на Землю
© Фото: NASA via Globallookpress.com
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с первым в мире полностью гражданским экипажем вернулся на Землю спустя трое суток на орбите. Об этом компания сообщила на сайте и в соцсетях.

«Добро пожаловать обратно на Землю!», - сказано в сообщении компании в Twitter.

Также членов экипажа поздравил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Поздравляю!», - написал Маск в Twitter.

Приводнение спускаемой капсулы Crew Dragon произошло 18 сентября в 19:06 по Восточному времени США (19 сентября в 02:06 по московскому времени) в Атлантике вблизи Флориды. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

На корабле Crew Dragon экипаж впервые полностью состоит из непрофессиональных космонавтов. На борту находилось четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран ВВС США Кристофер Семброски, исследовательница Сиан Проктор и медик Хейли Арсенокс.

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