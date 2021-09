В стране и мире Crew Dragon с гражданским экипажем успешно вернулся на Землю Кира Тило Корабль компании SpaceX пробыл на орбите трое суток и приводнился в Атлантике. © Фото: NASA via Globallookpress.com Читайте нас на: Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с первым в мире полностью гражданским экипажем вернулся на Землю спустя трое суток на орбите. Об этом компания сообщила на сайте и в соцсетях. «Добро пожаловать обратно на Землю!», - сказано в сообщении компании в Twitter. Также членов экипажа поздравил основатель компании SpaceX Илон Маск. «Поздравляю!», - написал Маск в Twitter. Приводнение спускаемой капсулы Crew Dragon произошло 18 сентября в 19:06 по Восточному времени США (19 сентября в 02:06 по московскому времени) в Атлантике вблизи Флориды. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX. На корабле Crew Dragon экипаж впервые полностью состоит из непрофессиональных космонавтов. На борту находилось четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран ВВС США Кристофер Семброски, исследовательница Сиан Проктор и медик Хейли Арсенокс. Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021 В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика