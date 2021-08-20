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Маск сообщил о создании андроида Tesla Bot

Кира Карон
11:17 20.08.2021
Илон Маск заявил, что в 2022 году может появиться робот-гуманоид Tesla Bot, который будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.
Маск сообщил о создании андроида Tesla Bot
© Фото: Tesla
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Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом заявил основатель компании Илон Маск на презентации в Пало-Альто, которая проходила в рамках мероприятия, посвященного искусственному интеллекту.

Он уточнил, что андроид будет выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди. По его словам, появление робота изменит экономику, но поначалу тот вряд ли будет исправно работать.

«Для экономики будут серьезные последствия. В будущем появится возможность выбора - заниматься физической работой или нет», - сказал Маск.

Также во время презентации на сцену вышел человек в костюме. Илон Маск отметил, что это не настоящий робот.

Ранее в Сети опубликовали 3D-рендеры первого смартфона компании Tesla под кодовым названием Model Pi. Изображения выложил китайский сайт MyDrivers. Смартфон будет поддерживать возможности Nuralink, майнинг криптовалюты Marscoin и подключение к Интернету Starlink от SpaceX.

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