Цена человеческой беспечности: почему больницы Крыма вновь полны пациентами с COVID-19

Красные зоны в больницах Крыма переполнены. Чтобы вместить всех пациентов с коронавирусом, в Бахчисарае пришлось экстренно развернуть десятки дополнительных коек. В стационарах Севастополя на место выписанных больных каждый день прибывают новые.

Как провел лето пенсионер из Севастополя - лучше не спрашивать. Семьдесят два дня в реанимации «под аппаратом» - столько здесь не лежал никто. Его лечили всем отделением, а недавно перевели в обычную палату - идет на поправку. Врачи в шутку зовут его своим рекордсменом.

«Я очень благодарен этой больнице, докторам, медсестрам и санитарам, что с того света меня вытащили», - сказал пациент Владимир Сарьян.

Что точно до больничной койки доведет - здесь каждый пациент знает не понаслышке. Истории похожи: не привился, не носил маску, проигнорировал первые симптомы. Опомнился уже в палате. В итоге врачи получают сильно «запущенную» стадию коронавируса. Такую, что и лечению едва поддается, но даже самых безнадежных здесь вылечивают.

Первая городская - главная больница Севастополя. Здесь есть свое инфекционное отделение на 150 коек, которые не пустуют. Сколько выписывают - столько же ежедневно поступает. Каждый день медики бесстрашно идут в красную зону.

«Когда мы заходим в красную зону, то у нас большой риск заражения коронавирусом. Мы непосредственно работаем с пациентами, но мы работаем в специальных костюмах», - отметила заведующая инфекционным отделением 1-ой городской больницы Севастополя Галина Никулина.

Кстати, общественный транспорт - то место, которое первым называют пациенты, когда спрашиваешь, где они могли подхватить вирус. Уже со следующей недели в автобусах Крыма вступают в силу новые ограничения. Полностью отменяется льготный проезд для тех, кто старше 65-ти лет. По мнению властей, это должно разгрузить маршрутки. Об этом высказался Глава республики Сергей Аксенов, для жителей он записал обращение.

«Дорогие друзья, уважаемые крымчане. Сегодня ревакцинировался "Спутником". Кроме вакцинации и разобщения, соблюдения социальной дистанции, другого пути у нас нет», - заявил Аксенов в своем обращении.

А пока больницы опять переполнены. Этой ночью пришлось экстренно разворачивать 40 дополнительных коек в Бахчисарае. Каждый день в Крыму новые всплески заболеваемости и очередные антирекорды. Лечение одного человека в стационаре обходится в среднем в 200 - 300 тысяч рублей, но может доходить и до полумиллиона. В зависимости от длительности пребывания в реанимации, применения дорогих препаратов и использования ИВЛ.

Сам пациент, конечно, ничего не платит. Расходы берут на себя медучреждения. И точно так же бесплатно можно сделать прививку. В Крыму развернуты мобильные амбулатории. И каждая поликлиника имеет постоянный запас вакцины. Если этим воспользоваться - в выигрыше останутся все. Прежде всего, это сам пациент, сохранивший свое здоровье.