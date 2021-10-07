В России выявили максимальный с начала года суточный прирост COVID-19

В оперштабе заявили, что за минувшие сутки в РФ выявили 27 550 случаев коронавируса. Это максимальный прирост с начала года. От коронавируса выздоровели 20 330 человек, 924 человека скончались.

Так, последний раз показатель поднимался выше 27 тысяч 1 января - тогда зарегистрировали 27 039 заболевших.

Накануне сообщалось о 25 133 инфицированных коронавирусной инфекцией. Темп прироста увеличился с 0,33% до 0,36%. Больше всего зараженных умерло в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области: 71, 55 и 46 человек соответственно.

Ранее вирусолог НИЦ имени Гамалеи Минздрава профессор Александр Бутенко заявил, что распространение индийского штамма является причиной «новой волны» коронавируса в России.

По мнению специалиста, противостоять мутировавшему вирусу способны только усовершенствованные вакцины.