Мурашко назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной. Такое мнение высказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Руководитель ведомства считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране только ухудшается. По его словам, в данный момент в лечебных учреждениях страны находится более миллиона пациентов с COVID-19.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», - объяснил министр во время визита в Курскую областную клиническую больницу.

Мурашко также предупредил, что после выздоровления от коронавируса у пациентов может возникать токсическое поражение печени.

В пятницу, 8 октября, суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 27 246 новых случаев.