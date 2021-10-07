Власти Дагестана назвали бесчеловечным избиение пассажира московского метро

В пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия уроженцев республики, избивших молодого мужчину в московском метро.

«Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет! Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства... Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики», - говорится в сообщении.

Избиение молодого человека, получившее впоследствии широкий общественный резонанс, произошло 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое приезжих из Дагестана вели себя в подземке неадекватно: матерились и задирали пассажиров. Им сделала замечание девушка, после чего они обрушились на нее с оскорблениями. За девушку вступился другой пассажир по имени Роман, за это преступники набросились на него толпой и жестоко избили. Всех нападавших оперативно задержала полиция, решением суда они были заключены под стражу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, у всех арестованных уже были судимости. Также, по данным агентства, при задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.