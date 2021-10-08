От маслят до моховиков: эксперт рассказал, какие грибы можно найти в лесу в октябре

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский рассказал «Звезде» о том, какие грибы можно встретить в лесу в октябре в Москве и области.

«Продолжают расти маслята, белые грибы, рыжики, лисички, в небольшом количестве идут подосиновики и подберезовики. Заканчивают плодоносить осенние опята, по ним в этом году вышел в хороший урожай. Начали расти и еще некоторое время продолжат расти моховики. Из того, что любит холода, рядовка фиолетовая или синюшка - большой, красивый сине-фиолетовый гриб и дымчатая говорушка, гриб беловато-серого цвета», - объяснил Вишневский.

По его словам, те, кто интересуется лекарственными грибами, могут найти в октябре в лесу гриб чага. Помимо этого, как отметил эксперт, скоро в лесу появится вешенка, и уже начал расти зимний опенок.

«В мегаполисах грибы лучше вообще не собирать, потому что они содержат в себе всю таблицу Менделеева. Но если есть большое желание куда-то выбраться, то это Лосиный остров на юге столицы. Если брать Московскую область, то это запад (от Звенигорода и чуть дальше) и юг (с Серпухова и также чуть южнее). Эти места самые грибные», - рассказал Вишневский.

Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал, что некоторые грибы могут выступать в качестве лекарства, а спектр лечебных свойств грибов обширен - от укрепления иммунитета до улучшения зрения.

По словам эксперта, для укрепления иммунитета стоит обратить внимание на трутовики, растущие на деревьях. Например, чага является отличным иммуномодулятором. Укрепляющими свойствами обладают и трутовик плоский, и березовая губка.