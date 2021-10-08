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В Кремле заявили, что Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов

Андрей Аркадьев
12:39 08.10.2021
На проработку конкретных планов потребуется время, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные планы должны формулироваться очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время», - отметил представитель Кремля.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Напомним, инициатива построить несколько крупных городов в Сибири была выдвинута министром обороны России в начале августа.

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