В Кремле заявили, что Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные планы должны формулироваться очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время», - отметил представитель Кремля.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Напомним, инициатива построить несколько крупных городов в Сибири была выдвинута министром обороны России в начале августа.