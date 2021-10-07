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Переломы лицевой кости и носа: избитый в московском метро опубликовал фото из больницы

Майя Мусиенко
09:01 07.10.2021
В подписи к снимку пострадавший отметил, что на работу он выйдет «явно не скоро».
Переломы лицевой кости и носа: избитый в московском метро опубликовал фото из больницы
© Фото: _kova1ev, Instagram
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Жестоко избитый в столичном метро воронежец Роман Ковалев опубликовал фотографию из больницы, куда его госпитализировали после нападения с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В подписи к фото в Instagram молодой человек рассказал о своем самочувствии.

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно <...>, на работу я явно не скоро смогу выйти», – написал он, поблагодарив всех за поддержку и пожелав подписчикам не попадать в подобные ситуации.

В понедельник, 4 октября, в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили пассажира, который, по словам очевидцев, вступился за девушку.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, но через несколько минут были задержаны полицейскими. В среду, 6 октября, суд арестовал всех троих. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о жестоком избиении в территориальное подразделение ведомства.

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