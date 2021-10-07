Вирусолог назвал причину «новой волны» коронавируса в России

«В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они должны будут защищать от совокупности всех вариантов, которые сейчас представляют проблему», - резюмировал Бутенко.

«Дело в том, что у "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период 14 дней, а теперь от 2 до 4 дней», - сказал он в интервью радио Sputnik .

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