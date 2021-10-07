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Вирусолог назвал причину «новой волны» коронавируса в России

Иван Линдеманн
04:18 07.10.2021
Противостоять мутировавшему вирусу способны только усовершенствованные вакцины.
Вирусолог назвал причину «новой волны» коронавируса в России
© Фото: unsplash
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Распространение индийского штамма является причиной «новой волны» коронавируса в России. Об этом заявил вирусолог НИЦ имени Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко.

«Дело в том, что у "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период 14 дней, а теперь от 2 до 4 дней», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Противостоять мутировавшему вирусу, по словам специалиста, способны только усовершенствованные вакцины.

«В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они должны будут защищать от совокупности всех вариантов, которые сейчас представляют проблему», - резюмировал Бутенко.

Ранее стало известно, что в России создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа для этого уже разработана. Также ученые назвали три фактора выживаемости при COVID-19.

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