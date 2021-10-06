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Ученые назвали три фактора выживаемости при коронавирусе

Виктория Ивашечкина
08:27 06.10.2021
В частности, как выяснили специалисты, специфические антитела блокируют размножение вируса в организме.
Ученые назвали три фактора выживаемости при коронавирусе
© Фото: Khaled OmarXin, Hua, globallookpress
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Канадские и испанские ученые изучили роль ряда факторов, которые влияют на выживаемость пациента при COVID-19. 

Специалисты выяснили, что есть три основных фактора, от которых зависит, как скоро пациент пойдет на поправку:

1) Уровень специфических антител против спайкового белка COVID в крови;
2) общее количество антигенов в организме;
3) количество вирусной РНК в крови.

Ученые объяснили, что специфические антитела блокируют размножение вируса в организме. Антигены свидетельствуют об объеме веществ в организме, которые он признает чужеродными. По вирусной РНК можно понять, как много вируса в организме, передает Life

Специалисты исследовали состояние здоровья 92 взрослых пациента в нескольких клиниках. Прямо с риском смертности коррелирует только первый фактор, остальные два связаны с ним.

Ранее ученые выяснили, что часть людей, перенесших коронавирус и прошедших полный курс вакцинации, получают «сверхчеловеческую» способностью бороться с COVID-19.

По словам американских специалистов, иммунная система иногда запоминает вирус и даже может в дальнейшем предсказывать, как он будет мутировать.

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