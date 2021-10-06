Ученые назвали три фактора выживаемости при коронавирусе

Канадские и испанские ученые изучили роль ряда факторов, которые влияют на выживаемость пациента при COVID-19.

Специалисты выяснили, что есть три основных фактора, от которых зависит, как скоро пациент пойдет на поправку:

1) Уровень специфических антител против спайкового белка COVID в крови;

2) общее количество антигенов в организме;

3) количество вирусной РНК в крови.

Ученые объяснили, что специфические антитела блокируют размножение вируса в организме. Антигены свидетельствуют об объеме веществ в организме, которые он признает чужеродными. По вирусной РНК можно понять, как много вируса в организме, передает Life.

Специалисты исследовали состояние здоровья 92 взрослых пациента в нескольких клиниках. Прямо с риском смертности коррелирует только первый фактор, остальные два связаны с ним.

Ранее ученые выяснили, что часть людей, перенесших коронавирус и прошедших полный курс вакцинации, получают «сверхчеловеческую» способностью бороться с COVID-19.

По словам американских специалистов, иммунная система иногда запоминает вирус и даже может в дальнейшем предсказывать, как он будет мутировать.