В стране и мире Коронавирус В Воронежской области из-за коронавируса ввели QR-коды Иван Линдеманн Власти региона объяснили, что эпидемическая ситуация в последние недели развивается по крайне неблагоприятному сценарию. © Фото: pixabay Читайте нас на: В Воронежской области ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса. Власти региона объяснили, что эпидемическая ситуация в последние недели развивается по крайне неблагоприятному сценарию. «Сегодня нагрузка на воронежские медучреждения выросла колоссально. Коечный фонд наращивается стремительными темпами, врачи работают на износ, а резервы больниц близки к тому, чтобы закончиться», - говорится на сайте областного правительства. Среди новых ограничений - обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и пропуск по QR-кодам в различные учреждения. «Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек», - уточнили в правительстве. Власти региона уверены, что без новых ограничений остановить распространение коронавируса нельзя. «До формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения еще очень далеко. Как далеко и до неукоснительного следования мерам антиковидным безопасности в трудовых коллективах, магазинах и торговых центрах, на общественном транспорте и в других людных местах», - отметили в правительстве. С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 137 460 случаев коронавируса, выздоровели 113 168 пациентов, умерли 6 002. В конце сентября ввести QR-коды решили власти Самарской области. Об ужесточении ограничений из-за роста числа заболевших объявили и несколько других регионов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика