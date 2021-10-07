Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Воронежской области из-за коронавируса ввели QR-коды

Иван Линдеманн
23:41 07.10.2021
Власти региона объяснили, что эпидемическая ситуация в последние недели развивается по крайне неблагоприятному сценарию.
В Воронежской области из-за коронавируса ввели QR-коды
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В Воронежской области ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса. Власти региона объяснили, что эпидемическая ситуация в последние недели развивается по крайне неблагоприятному сценарию.

«Сегодня нагрузка на воронежские медучреждения выросла колоссально. Коечный фонд наращивается стремительными темпами, врачи работают на износ, а резервы больниц близки к тому, чтобы закончиться», - говорится на сайте областного правительства.

Среди новых ограничений - обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и пропуск по QR-кодам в различные учреждения.

«Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек», - уточнили в правительстве.

Власти региона уверены, что без новых ограничений остановить распространение коронавируса нельзя.

«До формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения еще очень далеко. Как далеко и до неукоснительного следования мерам антиковидным безопасности в трудовых коллективах, магазинах и торговых центрах, на общественном транспорте и в других людных местах», - отметили в правительстве.

С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 137 460 случаев коронавируса, выздоровели 113 168 пациентов, умерли 6 002.

В конце сентября ввести QR-коды решили власти Самарской области. Об ужесточении ограничений из-за роста числа заболевших объявили и несколько других регионов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:06 В стране и мире
Видео
Тверской суд отправил Ракову под стражу на два месяца
20:17 В стране и мире
Ростуризм предложит маршруты по местам отдыха Путина
16:54 Спорт
Видео
В МИД РФ назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации UEFA
17:58 В стране и мире
Видео
В «Газпроме» спрогнозировали рекордные поставки газа в Европу
16:17 Армия
Видео
Два полка мобильного резерва формируются на востоке РФ в ответ на угрозы нацбезопасности
Популярное
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
Джек Потрошитель XX века: в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.