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В Самарской области вводятся QR-коды в культурных учреждениях и фитнес-центрах

Валентина Пескова
21:57 27.09.2021
По словам главы региона, за последние сутки в области подтвержден 581 случай коронавирусной инфекции, 19 пациентов скончались.
В Самарской области вводятся QR-коды в культурных учреждениях и фитнес-центрах
© Фото: pixabay.com
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В связи с осложнившейся ситуацией по заболеванию коронавирусной инфекцией, власти Самарской области решили ввести QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров.
Как обозначил глава региона Дмитрий Азаров, на организацию процесса отводится две недели.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Руководству муниципалитетов также поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего это касается общественного транспорта и торговых центров. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о целесообразности перевода на дистанционное обучение учащихся 6-10 классов.

В Самарской области за последние сутки подтвердился 581 новый случай инфекции COVID-19, 19 пациентов скончались.

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