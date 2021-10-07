МИД призвал НАТО решать реальные проблемы вместо сдерживания России

В министерстве иностранных дел России призвали руководство Североатлантического альянса (НАТО) заняться решением реальных проблем, а не политикой сдерживания Российской Федерации. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«После вот таких действий нужно уже определиться в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно и без России никуда не деться, или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами», - подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мария Захарова предупредила НАТО, что недружественные шаги не останутся без должной реакции официальной Москвы. Обвинения альянса в «злонамеренных действиях» дипломатов из РФ она навала безосновательными и лицемерными.

Напомним, что накануне СМИ сообщали о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.