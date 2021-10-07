В МИД РФ пообещали ответить НАТО на высылку российских дипломатов

Официальная Москва не оставит без ответа действия НАТО по высылке российских дипломатов. С таким заявлением выступили в МИД России. Кроме того, обвинения альянса в «злонамеренных действиях» дипломатов из РФ безосновательны и лицемерны, подчеркнули в ведомстве.

«Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Принятое решение о высылке не стало неожиданностью для российских властей, добавила она. Шаги НАТО в этой связи удивили своей бесцеремонностью, констатировала Захарова. В конечном итоге это нелепая выходка, подчеркнула официальный представитель ведомства.

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что высылка восьми российских дипломатов из Брюсселя отражает истинную ценность заявлений США о важности деэскалации отношений с Россией. По его словам, если раньше кто-то и верил в искренность таких заявлений, то теперь таковых не осталось.

Напомним, что накануне СМИ сообщали о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.