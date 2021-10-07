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Ростуризм предложит маршруты по местам отдыха Путина

Ян Брацкий
20:17 07.10.2021
Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году.
Ростуризм предложит маршруты по местам отдыха Путина
© Фото: pixabay
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Ростуризм и крупнейшие отечественные операторы разработают новый национальный туристический маршрут по регионам, в которых любит отдыхать президент Владимир Путин. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В основном, отметили там, это несколько живописных регионов Сибири.

«Очень много запросов от туристов поступает о том, где путешествует наш президент. Люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому, Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», - заявили в пресс-службе Ростуризма.

В настоящее время, ведомство проводит ревизию существующих маршрутов и планирует открытие новых направлений.

«Такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель - сделать так, чтобы человек знал о наличие маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать - остался доволен всем», - заключили в ведомстве.

Кроме того, в Ростуризме заявили, что со следующего года будут оказывать помощь региональным властям и местному бизнесу в создании и обустройстве аккредитованных маршрутов. Делать это планируют за счет грантов. Всего до 2024 года планируют аккредитовать более 1000 туристических маршрутов, на поддержку которых предусмотрены почти 5,5 миллиардов рублей.

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