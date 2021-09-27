Глава Ростуризма рассказала, где можно отдохнуть осенью в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова поздравила россиян с Днем туризма и посоветовала места для путешествий и отдыха в пределах границ нашей страны. В осенне-зимний сезон, по словам Догузовой, десятки стран принимают туристов из России. Однако в нашей стране также есть множество мест для незабываемого времяпрепровождения.

Осенью в ведомстве посоветовали для активного отдыха отправиться на Алтай, где можно насладиться конными прогулками, рыбалкой, а также попробовать себя в треккинге и хайкинге, отправившись в живописный поход к Шавлинским озерам. Активно провести время также можно в Карелии и Ленобласти. Водные прогулки среди Ладожских шхер или по Вуоксе, походы на байдарках и прогулки по эко-тропам в парках Кивач и горном парке «Рускеала» особенно колоритны осенью. Кроме того, на Кольском полуострове в конце ноября в Хибинах открывается сезон катания на горных лыжах, а на Кавказе туристам советуют увидеть каньоны, долины и склоны гор, украшенные яркими красками в осеннее время. Также маршруты для треккинга доступны в Крыму.

В осеннюю пору актуальными для отдыха остаются оздоровительные, рекреационные и спа-программы. Например, в Минеральных Водах находятся самые уникальные целебные нарзаны и лечебные грязи. В республике Адыгея оздоровление можно совместить с хайкингами и треккингами, каньонингом и сафари на внедорожниках к живописным водопадам. Геотермальные источники Тюмени по лечебным свойствам не уступают водам знаменитых Карловых вар, а на Алтае стоит посетить курорт Белокуриха, знаменитый своими радоновыми ваннами.

В любое время года среди туристов будут популярны курорты с культурно-просветительской направленностью. По случаю 800-летия столицы Поволжья в Нижнем Новгороде открыты новые исторические памятники и экспозиции, в Санкт-Петербурге открылись современные городские пространства, новые креативные кластеры и парки – Севкабель Порт и Новая Голландия. В гостеприимной Казани у туристов есть возможность увидеть колорит этно-деревни «Татар-авылы», где воссоздан быт традиционной татарской деревни. Исторический остров Канта – Кафедральный собор со знаменитым органом, могила Иммануила Канта и парк скульптур в Калининграде уже стали неотъемлемой частью культурных прогулок.

Ранее Догузова рассказала, куда чаще всего путешествовали россияне во время пандемии коронавируса. Глава Ростуризма заявила, что граждане РФ зачастую ездили отдыхать на море в Краснодарский край и Крым и в северные города с высокой инфраструктурой.