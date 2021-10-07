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«Добрый и отзывчивый человек»: коллега рассказал об избитом в метро Романе Ковалеве

Ян Брацкий
19:53 07.10.2021
Узнав о произошедшем, коллеги и владельцы заведения, в котором работает молодой человек, приняли решение о сборе средств на его лечение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: _kova1ev instagram
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Произошедшее с Романом Ковалевым, который был жестоко избит в вагоне метро, стало настоящим шоком для его друзей и близких. Об этом «Звезде» рассказал арт-директор заведения, в котором работает молодой человек, Игорь Коновалов.

«Рома Ковалев у нас работает больше двух лет и зарекомендовал себя, как честный, добрый и отзывчивый человек. То что с ним случилось, для нас стало большим шоком. Узнав, что он был чудовищно избит в метро, мы быстро отреагировали, вышли с ним на связь. Жаль, что такие вещи у нас происходят», - сказал Коновалов.

Оказавшись на больничной койке, молодой человек опубликовал в социальных сетях свою фотографию. Переломы костей носа, заплывший глаз и кровоподтеки. В описании Роман посетовал, не скоро сможет выйти на работу.

«Как только я узнал, что с Ромой произошла такая ситуация, я связался с управляющим и владельцами заведения. Мы решили оперативно помогать, пока есть возможность. Приняли решение о сборе средств Роме на лечение» - добавил друг и коллега Романа.

Резонансный инцидент произошел четвертого октября на Арбатско-Покровской линии в одном из вагонов метро. Трое уроженцев Дагестана ногами избили молодого человека за то, что он вступился за девушку. Предполагаемые виновники попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции, сейчас все трое под арестом.

В родном Дагестане поступок земляков осудили, а их поведение назвали недостойным. Министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов отметил, что поступок фигурантов уголовного дела дискредитирует всю молодежь республики.

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