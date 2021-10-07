В Дагестане назвали недостойным поведение подозреваемых в избиении мужчины в метро

Избиение молодого человека в московском метро уроженцами Дагестана дискредитирует всю молодежь республики. Виновники произошедшего опозорили себя и свои семьи. Об этом заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», - заявил министр в беседе с РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 4 октября в вагоне метропоезда. Трое уроженцев Дагестана жестоко избили мужчину, который заступился за девушку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все его фигуранты задержаны. Муслимов призвал правоохранительные органы провести всестороннее расследование данного ЧП и наказать его виновников в соответствии с законом.