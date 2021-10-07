Лик монстра: как искали самого загадочного убийцу минувшего века в США

Американские следователи объявили, что смогли раскрыть личность одного из самых таинственных маньяков в истории - серийного убийцы по прозвищу Зодиак. Он орудовал в США в 60-70-х годах минувшего столетия и искусно заметал следы. На счету преступника как минимум пять жертв и еще несколько нападений. Поймать его тогда не помогли даже подробные ориентировки.

Почти 50 бывших оперативников, журналистов и сотрудников спецслужб пришли к выводу, что за фотороботом преступника, который после каждого убийства рассылал знаки и за это получил прозвище Зодиак, скрывался обычный американский рабочий Гэри Фрэнсис Пост, который более 40 лет красил дома по всей Америке.

«Мои знакомые из ФБР сказали, что это неопровержимые доказательства. И есть шесть человек, которым он признался в том, что он Зодиак. Трое из них давали показания в суде. Поэтому мы твердо в этом уверены», - заявил один из участников группы Том Колберт.

Всего на счету Зодиака пять доказанных убийств, хотя сам он уверял, что совершил их 37. Выйти на след маньяка в ходе неофициального расследования удалось после того, как в его деле появился шестой, до сих пор неизвестный эпизод. Шери Джо Бейтс была найдена бездыханной в 600 километрах от Сан-Франциско. За два года до начала там целой серии убийств. Рядом с девушкой были найдены часы, забрызганные краской, а еще - отпечаток подошвы ботинка, идентичный уликам с других мест преступлений.

«Я разговаривала с его женой, и первое, что она сказала: "Гэри очень плохой человек. Я сожалею, что не рассказала полиции о том, что он сделал". Он всегда находил способ заботиться о людях, несмотря на то что был монстром», - припомнила соседка предполагаемого преступника по имени Гвен.

Кроме этого, выяснилось, что Гэри Пост в этот момент неподалеку проходил лечение. К тому же на его сходство с Зодиаком, уверены авторы расследования, указывают шрамы на лбу, полученные в результате автокатастрофы. Еще один аргумент - свою фамилию Пост, в переводе «почта», Гэри зашифровывал наклеенной в письмах маркой. Впрочем, эти доводы далеко не всем кажутся убедительными.

«Две недели назад я получил письмо от женщины, которая заявила, что имя ее сына - это анаграмма слова "зодиак". Поэтому он и является серийным убийцей. До этого он, очевидно, был Чарльзом Мэнсоном», - заявил журналист Кевин Фейган.

Брайан Хартнелл - один из тех, кому посчастливилось выжить. В момент нападения он был на свидании с девушкой - она погибла, а он получил восемь ножевых ранений.

«Я думаю, Зодиаку нужна психологическая помощь, я не уверен, что он знает, чего хочет. Если он обратится к врачам, думаю, ему помогут. Он не безнадежен», - предположил выживший после нападения маньяка Брайан Хартнелл.

В своих посланиях к окружающему миру, а писал Зодиак в основном журналистам, он использовал 340 загадочных символов. И фактически разработал собственную систему письма. В 2007 году этой историей заинтересовался даже Дэвид Финчер, снявший про Зодиака одноименный фильм. Расшифровать криптограммы удалось австралийскому математику девять месяцев назад - лишь спустя 50 лет после первого преступления.

«Мы применили сотни тысяч способов расшифровок и чисто случайно расшифровали один фрагмент. Применив этот фрагмент к остальным частям, мы все расшифровали и получили сообщение Зодиака», - рассказал математик Самуэль Блейк.

Впрочем, все это вряд ли поможет официальному расследованию. В полиции Риверсайда уже заявили, что убийство Шери Джо Бейтс не имеет никакого отношения к делу Зодиака. Кроме этого, предъявить обвинения Гэри Фрэнсису Посту уже не представляется возможным. Он скончался три года назад.