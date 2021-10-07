Джек Потрошитель XX века: в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака

В США установили личность одного из самых разыскиваемых маньяков XX века - Зодиака. Маньяк терроризировал Калифорнию в конце 60-х годов прошлого столетия.

Преступником оказался местный житель и близкий друг одной из жертв - Гэри Френсис Пост. Жестокость серийного убийцы сравнивали с Джеком Потрошителем, а его история даже легла в основу культового фильма Дэвида Финчера.

Опознать маньяка удалось группе более чем из 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. Специалисты нашли новые судмедисследования, ДНК и фотографии, на которых у подозреваемых видны шрамы на лбу. Точно такие же, как и на фотороботах, передает телеканал Fox News.

В те годы Пост работал маляром и красил дома. На одном из мест преступлений как раз обнаружили наручные часы с брызгами краски, которые, предположительно, носил убийца, а также отпечаток каблука ботинка. По стилю и размеру он соответствовал тем, что были обнаружены рядом с другими телами.

Официально следователи обвиняют маньяка в пяти убийствах, хотя в своих письмах он признался как минимум в 37. Особенностью преступлений Зодиака стали загадки с шифрами, которые он отправлял в полицию и прессу. Разгадать код ученым удалось только в прошлом году. За десятилетия расследования полиция допросила сотни подозреваемых, но доказать причастность хотя бы одного из них так и не смогла.

По делу Зодиака проходил и Пост, тем не менее его вычеркнули из списка как уважаемого бывшего офицера вооруженных сил США.

Новые свидетельства указывают еще на одну шокирующую деталь. Маньяк создал собственный культ и вербовал последователей, в том числе среди подростков. Впрочем, несмотря на сенсацию, ответить за преступления он уже не сможет. Пост умер в 2018 году.