Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил отзыв аккредитации у сотрудников российской дипломатической миссии при НАТО. По его словам, такая мера не связана с каким-либо событием.

«Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки. Это не связано с каким-либо конкретным событием, мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», - сказал он по итогам заседания советников по национальной безопасности стран альянса.

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что высылка восьми российских дипломатов из Брюсселя отражает истинную ценность заявлений США о важности деэскалации отношений с Россией. По его словам, если раньше кто-то и верил в искренность таких заявлений, то теперь таковых не осталось.

Напомним, что накануне СМИ сообщали о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.