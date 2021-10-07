Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов

Анна Назайкина
14:39 07.10.2021
Ранее стало известно, что альянс вдвое сократит российское постпредство в Брюсселе - с 20 до 10 сотрудников.
Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов
© Фото: Jakub Dospiva, CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил отзыв аккредитации у сотрудников российской дипломатической миссии при НАТО. По его словам, такая мера не связана с каким-либо событием.

«Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки. Это не связано с каким-либо конкретным событием, мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», - сказал он по итогам заседания советников по национальной безопасности стран альянса.

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что высылка восьми российских дипломатов из Брюсселя отражает истинную ценность заявлений США о важности деэскалации отношений с Россией. По его словам, если раньше кто-то и верил в искренность таких заявлений, то теперь таковых не осталось.

Напомним, что накануне СМИ сообщали о решении Североатлантического альянса сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявлено обвинение
14:21 В стране и мире
Суд на Украине заочно арестовал экс-президента Януковича
13:06 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности взрыва на танкере «Семен Дежнев» в Иркутской области
12:02 В стране и мире
Видео
«Могли бы ударить ее»: девушка вступившегося за пассажирку метро высказалась о произошедшем
05:20 В стране и мире
МВД внесло изменения в правила выезда детей за границу
Популярное
Видео
Переломы лицевой кости и носа: избитый в московском метро опубликовал фото из больницы
Видео
Джек Потрошитель XX века: в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.