Грушко отреагировал на высылку НАТО российских дипломатов

Высылка восьми российских дипломатов НАТО из Брюсселя показывает истинную ценность заявлений американской стороны о важности деэскалации отношений с РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Коммерсанту».

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», – отметил дипломат.

Накануне британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину – с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восьмерых дипломатов и сократив позиции двух. Отмечалось, эти действия являются ответом на якобы имевшую место «враждебную деятельность России в последние годы».