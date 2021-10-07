Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину и заявляет, что от следствия не скрывалась. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Она не признает вину. Также Ракова заявила, что не скрывалась от следствия», - рассказали в комиссии, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что следствие предложило Раковой дать признательные показания. Для этого необходимо было оформить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Марина Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире накануне прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск 1 октября.

Ее супруг Артур Стеценко, который был арестован в среду, 6 октября, подозревается в фиктивном трудоустройстве в Фонд новых форм развития образования.

Накануне вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали. Об этом сообщили в МВД. Также, по информации СМИ, экс-замминистра просвещения сама пришла в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.