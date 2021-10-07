Сбившую троих детей на пешеходном переходе москвичку доставили в суд

В Солнцевский районный суд в Москве доставили 19-летнюю Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе.

Напомним, трагедия в столице на улице Авиаторов произошла 16 июля этого года. По данным следствия, Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом.

В этот момент дорогу переходили дети. Старшие дети, мальчики пяти и трех лет, позже скончались в больнице. У девятимесячной девочки были диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ей была оказана медпомощь.

В августе Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой. Она и ее адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест. В ходе процесса Башкирова попросила прощения у родных погибших в ДТП детей.

Ранее суд постановил заключить девушку под стражу до 16 сентября.

Башкирова обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц.