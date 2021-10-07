Цены на газ в Европе резко снизились впервые с начала октября

Эксперты биржи ICE Futures сообщили, что цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF начали торги в районе 1 260 долларов за тысячу кубометров. К 09.13 мск подросли до 1 370 долларов, в 10.22 последовал обвал, они торговались на уровне 981,1 доллара. При этом к 10.34 снова наметился небольшой рост - до 1 079,5 доллара.

При этом в среду, 6 октября, цена на газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда. После открытия торгов стоимость на «голубое топливо» в Европе подскочила до 1 637 долларов за одну тысячу кубических метров, затем превысила отметку в 1 900 долларов.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что цены на газ в Европе останутся высокими на протяжении всей зимы и начнут снижение только весной.

В ходе пленарной сессии Европарламента, посвященной росту цен на энергию, чиновница подчеркнула, что долгосрочные контракты на газ с Россией в Европе выполняются.