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В Европе рассказали, когда начнут снижаться цены на газ

Светлана Иванова
10:49 06.10.2021
Стоимость «голубого топлива» в течение зимы останется высокой, считают в Еврокомиссии.
В Европе рассказали, когда начнут снижаться цены на газ
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press
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Цены на газ в Европе останутся высокими на протяжении всей зимы и начнут снижение только весной. Такой позиции придерживается еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В ходе пленарной сессии Европарламента, посвященной росту цен на энергию, чиновница подчеркнула, что долгосрочные контракты на газ с Россией в Европе выполняются. Однако, по мнению Симсон, европейским странам необходимо подготовиться к возможным будущим кризисам в энергетике. В частности, повысить готовность и устойчивость к росту цен на энергию.

К концу года Еврокомиссия планирует представить предложения по реформе газового рынка. Они затронут, в частности, вопросы хранилищ и безопасности энергоснабжения, передает РИА Новости.

При этом, как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС - Западные Балканы в Словении, для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику. По мнению фон дер Ляйен, в долгосрочной перспективе возобновляемые источники дадут европейским странам более стабильные цены и независимость, потому что газ на 90% импортируется в ЕС.

Цена на газ в Европе на открытии торгов биржи ICE в среду, 6 октября, выросла до нового рекорда, превысив сначала $1 500, а затем и $1 600 за одну тысячу кубических метров.

По мнению зампредседателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, высокая стоимость «голубого топлива» связана с рекордным спросом на энергоресурсы, который достиг максимальных показателей за последние 25 лет.

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