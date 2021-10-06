Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой

Муж экс-замминистра просвещения Марины Раковой Артур Стеценко арестован. Об этом сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы.

«Тверским районным судом города Москвы 6 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года. А. Стеценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», - говорится в сообщении.

Стеценко подозревается в фиктивном трудоустройстве в Фонд новых форм развития образования. В период с 2017 по 2019 год он якобы получил более девяти миллионов рублей заработной платы.

Сама Марина Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск.