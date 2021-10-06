Названа дата разработки новой совместной декларации ЕС и НАТО

К июню 2022 года Европейский союз и Североатлантический альянс разработают новую совместную декларацию. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

«Мы разработаем новую политическую декларацию с НАТО до саммита НАТО в июне 2022 года», - сказал он.

В июне 2022 года должен пройти следующий саммит НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Также министр иностранных дел РФ назвал главный просчет США и стран НАТО при выводе войск из Афганистана.