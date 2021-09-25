Лавров назвал главный просчет США и стран НАТО при выводе войск из Афганистана

США и страны НАТО вывели свои войска из Афганистана без осмысления последствий, после себя они оставили много вооружения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«К сожалению, поспешный уход, назовем это так, войск Соединенных Штатов и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений», - сказал он на пресс-конференции по итогам 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, теперь странам стоит объединить усилия, чтобы не допустить использования оружия «в неконструктивных целях».

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия по линии разведслужб обменивается с США данными по Афганистану. В частности, это касается информации об угрозах с территории этой страны, уточнил он.