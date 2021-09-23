В стране и мире Лавров встретился с генсеком НАТО на полях сессии ГА ООН Виктория Ивашечкина Ранее Мария Захарова сообщила о прибытии главы МИД РФ в Нью-Йорк. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Мария Захарова, МИД России, twitter Читайте нас на: Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в соцсетях, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Уже в четверг, 23 сентября, дипломат примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятерки» постоянных членов СБ ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша. Кроме того, у Лаврова запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика