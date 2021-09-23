Лавров встретился с генсеком НАТО на полях сессии ГА ООН
Ранее Мария Захарова сообщила о прибытии главы МИД РФ в Нью-Йорк.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Мария Захарова, МИД России, twitter
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в соцсетях, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии ГА ООН.
Уже в четверг, 23 сентября, дипломат примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятерки» постоянных членов СБ ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Кроме того, у Лаврова запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций.