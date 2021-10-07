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Спецназовцы России и Пакистана захватили позиции «боевиков» на Кубани

Ян Брацкий
00:01 07.10.2021
Подразделения спецназа преодолели условно заминированный участок местности и нанесли сокрушительный удар по «боевикам».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Спецназовцы России и Пакистана в ходе совместных учений «Дружба-2021» выполнили силовой захват зданий в условном населенном пункте на Кубани. По легенде, позиции были заняты боевиками.

В тактическом эпизоде были продемонстрированы новые способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Спецназ действовал совместно с инженерно-штурмовыми подразделениями, которые обеспечили блокирование и уничтожение «бандитов» в укрытиях.

«Инженерные подразделения проложили безопасный маршрут в зону опорного пункта, расчистив подходы от невзрывных и минно-взрывных заграждений, обеспечив проникновение внутрь подразделений специального назначения, в свою очередь спецназ ликвидировал террористов и освободил заложников», - пояснил руководитель российско-пакистанского учения «Дружба» полковник Александр Лепешкин.

Штурм позиций «террористов» начался внезапно и с разных направлений. Продвижение спецназа и бронетранспортеров БТР-82А по заминированной местности, бревенчатым и каменным завалам обеспечили новейший робототехнический комплекс «Уран-6», инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77.

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