Военные РФ и Пакистана провели совместное разминирование на учениях «Дружба-2021»

Впервые на совместных российско-пакистанских учениях «Дружба-2021» военные инженеры 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали спецназу Пакистана возможные варианты разминирования.

Инженеры ЮВО оборудовали, «Умный дом», в котором все объекты заминированы, в том числе входная дверь, форточка, порог дома, звонок, шкаф, чайник и все предметы быта.

«"Умный дом" - это новинка учений. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. Когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме», - пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.

Совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2021» продлятся до девятого октября и завершатся общими тактико-специальными занятиями по действию штурмовой роты при освобождении населенного пункта и объектов от незаконных вооруженных формирований.