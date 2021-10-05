Бой в городе: спецназ РФ и Пакистана зачистил захваченные «террористами» здания на Кубани

В Краснодарском крае спецназовцы Пакистана и России оттачивают действия в условиях уличного боя. Основная задача российско-пакистанских учений «Дружба» - ведение боевых действий в городских условиях, которые разворачиваются в вымышленном населенном пункте Фролово. На полигоне Молькино отстроен целый мини-городок со своей мини-инфраструктурой, дорожными знаками и указателями.

На протяжении двух последних дней здесь оттачивается штурмовая подготовка, изучаются действия при зачистке помещений. Отрабатывается буквально каждый угол, лестничный пролет и этаж.

Особенность учений этого года в том, что в них принимает участие не только спецназ двух стран, как это было раньше, но и штурмовые инженерные подразделения. Российские и пакистанские коллеги делятся опытом.

Ключевым моментом минувшего дня учений стала демонстрация так называемого «умного дома». В отличие от привычного понимания smart house, суть этого сооружения не в его комфорте, а в его смертоносности. Как говорят создатели, взрывчаткой напичкан едва ли не каждый сантиметр - от придверного коврика до лампочки.

Активные действия на полигоне начались уже с раннего утра. Военнослужащие двух стран тренируются на уникальной огненно-штурмовой полосе, представляющей собой 40 препятствий на протяженности 150 метров - это двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений.

Сразу после прохождения полосы препятствий начнется тренировка по штурму зданий и помещений. Сегодня штурмовики и спецназ будут работать во взаимодействии с боевой техникой - БТР, реактивной установкой разминирования УР-77, а также военным роботом «Уран-6».