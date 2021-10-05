Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Бой в городе: спецназ РФ и Пакистана зачистил захваченные «террористами» здания на Кубани

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
10:57 05.10.2021
Совместные учения «Дружба-2021» проходят на полигоне Молькино. Общая задача связывает более 130 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Краснодарском крае спецназовцы Пакистана и России оттачивают действия в условиях уличного боя. Основная задача российско-пакистанских учений «Дружба» - ведение боевых действий в городских условиях, которые разворачиваются в вымышленном населенном пункте Фролово. На полигоне Молькино отстроен целый мини-городок со своей мини-инфраструктурой, дорожными знаками и указателями.

На протяжении двух последних дней здесь оттачивается штурмовая подготовка, изучаются действия при зачистке помещений. Отрабатывается буквально каждый угол, лестничный пролет и этаж.

Особенность учений этого года в том, что в них принимает участие не только спецназ двух стран, как это было раньше, но и штурмовые инженерные подразделения. Российские и пакистанские коллеги делятся опытом.

Ключевым моментом минувшего дня учений стала демонстрация так называемого «умного дома». В отличие от привычного понимания smart house, суть этого сооружения не в его комфорте, а в его смертоносности. Как говорят создатели, взрывчаткой напичкан едва ли не каждый сантиметр - от придверного коврика до лампочки.

Активные действия на полигоне начались уже с раннего утра. Военнослужащие двух стран тренируются на уникальной огненно-штурмовой полосе, представляющей собой 40 препятствий на протяженности 150 метров - это двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений.

Сразу после прохождения полосы препятствий начнется тренировка по штурму зданий и помещений. Сегодня штурмовики и спецназ будут работать во взаимодействии с боевой техникой - БТР, реактивной установкой разминирования УР-77, а также военным роботом «Уран-6».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:22 Вопросы истории
Видео
Зверства нацистов в Псковской области официально объявили геноцидом
11:14 В стране и мире
Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана
11:05 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о получении взяток
10:25 В стране и мире
Видео
СК показал кадры следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве студенток в Гае
09:00 В стране и мире
В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
Популярное
На Украине рассказали о плане спасения страны зимой без газа
Человечеству предрекли глобальный кризис грядущей зимой
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.