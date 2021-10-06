«Там может что-то лопнуть»: Путин напомнил о необходимости ремонта ГТС Украины

Газотранспортная система (ГТС) Украины не ремонтировалась десятки лет, там в любой момент может «что-то лопнуть», в связи с чем «Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития энергетики.

«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для "Газпрома" это в убыток», - объяснил российский лидер.

Глава государства добавил, что при работе на новых трубопроводных системах «Газпром» значительно экономит.

«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», - высказал свою позицию Путин, отметив, что такие последствия могут стать неприятными «для всех: и для транзитной стороны, и для потребителей».

Президент России предложил продумать «это возможное увеличение предложения на рынке», уточнив, что сделать это необходимо аккуратно.

«Посчитайте с "Газпромом", поговорите», - резюмировал он, комментируя доклад вице-премьера Александра Новака.

В рамках совещания Путин также сообщил, что Европа пытается сохранить углеродную нейтральность за счет России. При этом президент подчеркнул, что Москва всегда будет стараться выстраивать диалог на основе уважения интересов всех сторон. Кроме того, глава государства оценил перспективы биржевой торговли газом, отметив ее высокие риски.