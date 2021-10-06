«Это не часы, трусы и галстуки»: Путин высказался о биржевой торговле газом

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом отметил, что это не часы, трусы и галстуки. По словам главы государства, газ так не продается. Его добыча, хранение и транспортировка - сложный и дорогостоящий процесс.

«Биржевая торговля газом не очень эффективна и несет в себе много рисков. Это не часы, трусы и галстуки и даже не нефть, которую можно хранить в ожидании подходящей ситуации на рынке. Газ так не торгуется. Его нельзя просто так хранить, даже в сжиженном состоянии. Это сложный и дорогостоящий процесс. Это так не работает. То, что мы видим - результат их неаккуратных и настойчивых действий с тяжелыми последствиями для рынка», - заявил президент на совещании с членами правительства.

Увеличение транзита газа в Европу через ГТС Украины невыгодно «Газпрому», напомнил президент. Компания экономит около трех миллиардов долларов в год на новых трубопроводных системах.

Ранее Владимир Путин назвал причинами произошедшего на энергетическом рынке Европы коллапса ошибочную политику краткосрочных газовых контрактов. Необдуманные действия привели к серьезному дисбалансу на топливном рынке ЕС, добавил Путин.