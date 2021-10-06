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Путин заявил, что Европа пытается сохранить углеродную нейтральность за счет РФ

Ян Брацкий
19:47 06.10.2021
Президент выразил уверенность в том, что Москве и Европе удастся наладить диалог с учетом взаимных интересов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Европа пытается сохранить углеродную нейтральность за счет России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию энергетики. При этом, подчеркнул глава государства, Москва всегда пыталась и продолжит стараться выстраивать диалог на основе уважения интересов всех сторон.

В ходе совещания президенту рассказали, что «выработка» на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%.

«Как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России? Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцев в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет России. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», - подчеркнул Путин.

Ранее в ходе совещания Путин оценил перспективы биржевой торговли газом, отметив ее высокие риски. По оценкам главы государства, к удручающей ситуации в энергетическом секторе ЕС привели ошибочные и необдуманные действия. В частности - политика краткосрочных газовых контрактов.

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