Путин заявил, что Европа пытается сохранить углеродную нейтральность за счет РФ
Европа пытается сохранить углеродную нейтральность за счет России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию энергетики. При этом, подчеркнул глава государства, Москва всегда пыталась и продолжит стараться выстраивать диалог на основе уважения интересов всех сторон.
В ходе совещания президенту рассказали, что «выработка» на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%.
«Как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России? Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцев в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет России. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», - подчеркнул Путин.
Ранее в ходе совещания Путин оценил перспективы биржевой торговли газом, отметив ее высокие риски. По оценкам главы государства, к удручающей ситуации в энергетическом секторе ЕС привели ошибочные и необдуманные действия. В частности - политика краткосрочных газовых контрактов.