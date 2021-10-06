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Двое участников избиения пассажира в московском метро заключены под стражу

Роман Захаров
17:48 06.10.2021
Третий злоумышленник ждет решения суда о мере пресечения.
© Видео: Черемушкинский суд Москвы © Фото: Черемушкинский суд Москвы
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Двое участников избиения пассажира московского метро заключены под стражу, третий дожидается решения суда. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне на Арбатско-Покровской ветке метрополитена Москвы. Происшествие сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как трое преступников пинают ногами лежащего на полу окровавленного человека. За несчастного пытаются вступиться немногочисленные очевидцы, судя по голосам, это женщины, однако агрессоры начинают угрожать расправой и им.

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавших по горячим следам. Ими, по данным РИА Новости, оказались ранее судимые приезжие из Дагестана. Против них в настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако статью, по сообщениям СК РФ, могут переквалифицировать на более тяжелую - «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Как позже сообщили СМИ, все началось с того, что трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Им сделала замечание стоявшая рядом девушка, на которую злоумышленники тут же обрушились с многочисленными оскорблениями.

За девушку заступился 25-летний молодой человек по имени Роман. После небольшой словесной перепалки агрессоры, по данным журналистов, исподтишка ударили Романа, повалили его на пол и принялись бить ногами. В настоящий момент пострадавший находится в больнице с переломами костей лица.

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