В МЧС показали спасательный плот с затонувшего в Белом море катера
Трагедия произошла в прибрежной зоне накануне, на борту прогулочного судна были пятеро человек.
© Фото: МЧС РФ
Опубликованы фотографии с побережья Белого моря, в котором накануне затонуло прогулочное судно «Фаворит». На предоставленных МЧС РФ кадрах виден спасательный плот, которым было оборудовано судно.
На борту катера находись пять человек. Спасти удалось двух человек, один из которых позже скончался от переохлаждения. Позже спасатели нашли и подняли из воды тело члена экипажа, поиски еще двоих продолжаются.
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