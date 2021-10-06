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В МЧС показали спасательный плот с затонувшего в Белом море катера

Ян Брацкий
16:25 06.10.2021
Трагедия произошла в прибрежной зоне накануне, на борту прогулочного судна были пятеро человек.
В МЧС показали спасательный плот с затонувшего в Белом море катера
© Фото: МЧС РФ
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Опубликованы фотографии с побережья Белого моря, в котором накануне затонуло прогулочное судно «Фаворит». На предоставленных МЧС РФ кадрах виден спасательный плот, которым было оборудовано судно.

На борту катера находись пять человек. Спасти удалось двух человек, один из которых позже скончался от переохлаждения. Позже спасатели нашли и подняли из воды тело члена экипажа, поиски еще двоих продолжаются.

© МЧС РФ

Ранее стало известно об обнаружении точного места, где затонуло судно. Инцидент произошел в прибрежной зоне. Сейчас катер лежит на глубине около 20 метров. Водолазы пока не могут приступить к работе из-за плохой погоды и волнения на море. В поисковых работах также участвуют спасатели ПСО города Кандалакши, специалисты госинспекции по маломерным судам и волонтеры.

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