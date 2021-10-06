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Шаляпин раскрыл реальный возраст умершей от COVID-19 жены-миллионерши

Ян Брацкий
15:55 06.10.2021
Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе 31 июля, а спустя несколько дней женщина заболела коронавирусом.
Шаляпин раскрыл реальный возраст умершей от COVID-19 жены-миллионерши
© Фото: shalyapin_official, Instagram
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Артист Прохор Шаляпин рассказал о причинах смерти своей супруги-миллионерши Татьяны Дэвис в США. Женщины не стало 30 сентября. Кроме того, Шаляпин назвал ее реальный возраст.

«Думаю, сейчас можно раскрыть ее истинный возраст. Ей 47 лет исполнилось 5 сентября. У нас разница в возрасте - девять лет», - сказал артист в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе 31 июля, а спустя несколько дней после торжества женщина заразилась новой коронавирусной инфекцией. По словам Шаляпина, Дэвис следила за своим здоровьем, ходила в спортзал и не жалела денег на косметические процедуры.

Шаляпин возмутился потоками грязи и недостоверной информации от СМИ про свою покойную жену и их отношения, после чего призвал оставить его в покое.

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