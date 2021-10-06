Шаляпин раскрыл реальный возраст умершей от COVID-19 жены-миллионерши

Артист Прохор Шаляпин рассказал о причинах смерти своей супруги-миллионерши Татьяны Дэвис в США. Женщины не стало 30 сентября. Кроме того, Шаляпин назвал ее реальный возраст.

«Думаю, сейчас можно раскрыть ее истинный возраст. Ей 47 лет исполнилось 5 сентября. У нас разница в возрасте - девять лет», - сказал артист в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе 31 июля, а спустя несколько дней после торжества женщина заразилась новой коронавирусной инфекцией. По словам Шаляпина, Дэвис следила за своим здоровьем, ходила в спортзал и не жалела денег на косметические процедуры.

Шаляпин возмутился потоками грязи и недостоверной информации от СМИ про свою покойную жену и их отношения, после чего призвал оставить его в покое.