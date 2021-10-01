Директор Прохора Шаляпина объяснила, почему он не сможет проститься с женой

Директор певца Прохора Шаляпина Анна Бычкова рассказала «Звезде» о том, что артист не сможет проститься с умершей супругой из-за коронавирусных ограничений. По ее словам, даже если певцу удастся попасть в США, его не допустят к телу жены.

«Он не может (приехать. - Прим. ред.). Понятно, что это далеко. Во-вторых, человек умер от ковида - ему не дадут даже подойти (к телу. - Прим. ред.). В Москве, по крайней мере, не разрешают даже близко подходить. Он переживает - как и любой человек переживает смерть близкого человека», - рассказала Бычкова.

Супруга певца Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавирусной инфекции в возрасте 42 лет. По словам друга, артист «растерян и поник» из-за смерти жены.

В 2019 году у Шаляпина умер отец. При этом артист скрывал смерть родственника - он проходил лечение в психиатрической больнице Волгограда.