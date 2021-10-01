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Адвокат оценил шансы получения Прохором Шаляпиным наследства умершей жены

Елизавета Потейчук
14:22 01.10.2021
Вдовец не получит наследство в случае, если имущество было приобретено не в России и не нажито совместно в браке.
Адвокат оценил шансы получения Прохором Шаляпиным наследства умершей жены
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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После смерти супруги певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис встал вопрос о распределении наследства. Адвокат Игорь Ким рассказал, есть ли у Шаляпина шансы получить наследство от своей богатой супруги.

Юрист говорит, что совместно нажитое имущество будет делиться на территории РФ, если брак был заключен в нашей стране. В случае приобретения имущества за пределами России наследство разделят между прямыми наследниками в нотариальном порядке. Таким образом у вдовца есть шанс получить определенную часть состояния только в случае составления супругой завещания.

Маловероятно, что супруги успели обзавестись совместным имуществом в столь краткосрочном браке. Кроме того, Ким не исключает, что брак Шаляпина и Дэвис был фиктивным.

«Если же брак был зарегистрирован только в США, то у нас он не признаётся. Вообще, если он всего месяц с ней прожил, то в этом случае я сомневаюсь, что они что-то купили в период брака. Брак может быть также фиктивным в случае с Прохором, цель у него таковая могла быть. Особенно если мы говорим о браке, который был зарегистрирован в Лас-Вегасе», - приводит «Life» слова адвоката.

Ранее друг Прохора Шаляпина рассказал, что певец не сможет поехать в США, чтобы проститься с умершей супругой. Артист Георгий Кирьянов также отметил, что вдовец сейчас чувствует себя очень плохо и не знает, что делать дальше.

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