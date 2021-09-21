Мостовой предположил, почему Дзюба отказался играть за сборную

Экс-полузащитник сборной РФ по футболу Александр Мостовой отреагировал на решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я думаю, здесь следствие, цепочка всего того, что Артем испытывает за последние, назовем так, 2,5 года, когда его обвиняет в том, что то он не в форме, то забыл мотивацию, то еще что-то», - сказал футболист.

По мнению Мостового, совокупность давящих на футболиста факторов привела к тому, что Дзюба принял такое решение.

«К сожалению, скорее всего, так и было, в последнее время особенно. Участились разговоры, что он не набрал еще оптимальных кондиций. Поэтому, я считаю, что он правильно поступил. Наверное, сказал: “Если так, пожалуйста, я не буду приезжать”», - предположил экс-игрок сборной.

Напомним, что накануне Валерий Карпин включил Дзюбу в предварительную заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира - 2022. Футболист в свою очередь отказался выходить на поле в качестве игрока сборной, отметив, что пока не набрал оптимальную форму. Наставник россиян уже отреагировал на решение Дзюбы, подчеркнув, что у него остается шанс сыграть за сборную в ноябре.