В Совфеде оценили вероятность общефедерального локдауна
Оснований для введения общефедерального локдауна или ужесточения ограничений из-за коронавирусной инфекции в России пока нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», - подчеркнула Матвиенко, общаясь с журналистами.
Она признала, что вирус «никуда не исчез», «его не победили», однако обратила внимание на разные показатели заболеваемости COVID-19 в регионах.
«Принимать те или иные меры передано губернаторам, руководству регионов, потому что они чувствуют, видят ситуацию, сопоставляют наличие больничных коек с темпами развития ситуации с коронавирусом», - цитирует ТАСС Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что в 30 субъектах темпы заболеваемости выше, поэтому меры будут более жесткими, в других регионах в строгих ограничениях нет необходимости.
«Здесь не должно быть одного шаблона, - наоборот, что-то будет отменяться, будет происходить такая либерализация», - пояснила Матвиенко.
При этом она призвала россиян «не расслабляться» и продолжать соблюдение антиковидных мер предосторожности.