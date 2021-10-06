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В Совфеде оценили вероятность общефедерального локдауна

Светлана Иванова
13:30 06.10.2021
Валентина Матвиенко обратила внимание на разные показатели заболеваемости COVID-19 в регионах.
В Совфеде оценили вероятность общефедерального локдауна
© Фото: PPI, KeystonePressAgency, globallookpress
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Оснований для введения общефедерального локдауна или ужесточения ограничений из-за коронавирусной инфекции в России пока нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», - подчеркнула Матвиенко, общаясь с журналистами.

Она признала, что вирус «никуда не исчез», «его не победили», однако обратила внимание на разные показатели заболеваемости COVID-19 в регионах.

«Принимать те или иные меры передано губернаторам, руководству регионов, потому что они чувствуют, видят ситуацию, сопоставляют наличие больничных коек с темпами развития ситуации с коронавирусом», -  цитирует ТАСС Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что в 30 субъектах темпы заболеваемости выше, поэтому меры будут более жесткими, в других регионах в строгих ограничениях нет необходимости.

«Здесь не должно быть одного шаблона, - наоборот, что-то будет отменяться, будет происходить такая либерализация», - пояснила Матвиенко.

При этом она призвала россиян «не расслабляться» и продолжать соблюдение антиковидных мер предосторожности.

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