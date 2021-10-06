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В Кремле назвали «нежелательным сценарием» введение локдаунов в регионах

Виктория Ивашечкина
12:41 06.10.2021
По словам Дмитрия Пескова, решение о введении ограничений самостоятельно принимают местные власти.
В Кремле назвали «нежелательным сценарием» введение локдаунов в регионах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы по отдельности принимают решение о введении ограничительных мер на фоне пандемии. По его словам, объявление локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием.

«В приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», - сказал Песков.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране не будет вводиться локдаун из-за ситуации с распространением коронавируса. По ее словам, в стране имеется достаточно вакцины от COVID-19.

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