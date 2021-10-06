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В России зафиксировано 929 новых летальных случаев от COVID-19

Светлана Иванова
12:17 06.10.2021
Больше всего зараженных умерло в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.
В России зафиксировано 929 новых летальных случаев от COVID-19
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В России зафиксирован новый максимум смертей из-за коронавирусной инфекции. Речь идет о 929 новых летальных случаях. Всего с начала пандемии в стране умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19, 212 625 заболевших. Такие данные приводятся в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего зараженных умерло в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области: 71, 55 и 46 человек соответственно.

За сутки в России зафиксировано 25 133 новых случая заражения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о тревожной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Градоначальник призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в Москве.

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