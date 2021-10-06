Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали причину взлета цен на газ

Светлана Иванова
12:37 06.10.2021
Никакой роли России в рекордно высокой стоимости «голубого топлива» на рынке в Европе нет, заявил Дмитрий Песков.
В Кремле назвали причину взлета цен на газ
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Рост потребления, климатические условия и незаполненность газовых хранилищ привели в росту цен на газ в Европе. Как подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет.   

«Первое и самое главное: мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может», - заверил Песков.

Он добавил, что Москва выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя обязательства по существующим контрактам.

Стоимость «голубого топлива» в регионе растет из-за совпадения фактора причин, добавил Песков.

«Идет восстановление экономики, а соответственно, растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ... Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе», - пояснил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на климатические изменения в Европе, где из-за отсутствия ветра не вырабатывается электроэнергия в достаточном количестве при помощи «ветряков».

«Только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В среду, 6 октября, в ходе торгов на бирже ICE цена на газ преодолела историческую отметку в 1 900 долларов за тысячу кубов, затем упала в течение 10 минут на 200 долларов.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс объяснил происходящее на газовом рынке рекордным спросом на энергоресурсы за последние 25 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.