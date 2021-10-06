В Кремле назвали причину взлета цен на газ

Рост потребления, климатические условия и незаполненность газовых хранилищ привели в росту цен на газ в Европе. Как подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет.

«Первое и самое главное: мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может», - заверил Песков.

Он добавил, что Москва выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя обязательства по существующим контрактам.

Стоимость «голубого топлива» в регионе растет из-за совпадения фактора причин, добавил Песков.

«Идет восстановление экономики, а соответственно, растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ... Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе», - пояснил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на климатические изменения в Европе, где из-за отсутствия ветра не вырабатывается электроэнергия в достаточном количестве при помощи «ветряков».

«Только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В среду, 6 октября, в ходе торгов на бирже ICE цена на газ преодолела историческую отметку в 1 900 долларов за тысячу кубов, затем упала в течение 10 минут на 200 долларов.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс объяснил происходящее на газовом рынке рекордным спросом на энергоресурсы за последние 25 лет.