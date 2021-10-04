Собянин заявил о тревожной ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о тревожной ситуации с COVID-19 в столице. Также был отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.

«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», - сказал он в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также градоначальник призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в Москве.

«Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации», - сказал Собянин.

По данным оперштаба, в столице за минувшие 24 часа обнаружили 4 410 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 979 человек, скончались 66 пациентов. На ИВЛ находятся 443 человека. Выздоровели 1 956 москвичей после прохождения лечения от коронавируса.